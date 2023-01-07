Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 06:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen araçtaki 4 kişi yaralandı
Üsküdar'da bir köprünün yanından otoyola düşen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, otoyol üzerinde bulunan köprünün yanından TEM Otoyolu Çamlıca Bağlantı yoluna düştü.
Yaklaşık 25 metre yükseklikten düşen aracın içindeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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