Üsküdar'da bir kişi çalılık arazide gezinen iguanayı fark etti.

Vatandaş durumu Üsküdar Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yakaladıkları iguanayı bir kafese koydu.

Belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen iguana koruma altına alındı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, iguananın arazide gezerken bulunduğunu ifade etti.

İguanayla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Türkmen, şu ifadelere yer verdi:

"Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim. Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir iguanayı arazide gezerken buldular. Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler."

Nat Geo Üsküdar!

Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :)



Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İGUANA’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular.



Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler :) pic.twitter.com/c03Oa6xzVA — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) July 27, 2020



