Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Grup Amirliği ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında harekete geçti. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Drone ile görüntülenen ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 13'ü yakalandı, birinin ise hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği namlusu, 47 fişek, 5 senet ile borç ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.

5 şüpheli aranıyor

İki grubun, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, tehdit, yağma, ikamet ve araç kurşunlama gibi 12 suça karıştığı ifade edildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.