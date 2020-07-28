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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan" kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 20 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, T. H., 520 gram esrarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu istanbul havalimanıSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:24
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