Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Çekmeköy metrosunda seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.
Paylaşılan başka bir mesajda da "Üsküdar ile Çekmeköy arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri yapılmaktadır." denildi.
Etiketler: İstanbul
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