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Türkiye
AA 08.06.2024 15:33

Uşak'ta sağanak ve dolu: Yollar göle döndü

Uşak kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle su birikintileri oluştu, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.

Uşak'ta sağanak ve dolu: Yollar göle döndü
[Fotograf: AA]

Sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan Uşak-İzmir kara yolunun otogar kavşağı yakınındaki bölümünde yaklaşık yarım saat trafik akışı sağlanamadı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, suyun tahliyesinin ardından trafiğe açıldı.

Otogar kavşağı yakınlarında oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. Sürücüler, polislerin de yardımıyla araçlarını su birikintisinden çıkarmaya çalıştı.

Uşak'ta sağanak ve dolu: Yollar göle döndü

Uşak Belediyesi ekipleri, ev ve iş yerlerinde biriken suyu tahliye etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

Uşak'ta sağanak ve dolu: Yollar göle döndü

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