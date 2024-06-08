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Türkiye
AA 08.06.2024 14:48

Hacı adayları için günlük 30 bin kişilik yemek hazırlanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Mutfağı'nda, Türkiye’deki kamu kurumlarının baş aşçılarından oluşan ödüllü aşçıbaşılar tarafından 30 bin kişilik yemek hazırlanıyor.

Hacı adayları için günlük 30 bin kişilik yemek hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığının Mekke Mutfağı'nda hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği hazırlanıyor.

Günlük 30 bin kişilik yemeğin hazırlandığı Mekke Mutfağı'nda yemekler 20 ocak, 16 buhar kazanı ve 18 fırında hazırlanıyor. Türk aşçı ve diyetisyenler tarafından hazırlanan menüler sıcak ve soğuk dağıtım zincirleriyle hacı adaylarının aldığı otellere dağıtılıyor.

Yarı açık menüden faydalanan hacı adaylarına, iki öğün yemeğin yanı sıra kumanya dağıtımı da gerçekleştiriliyor.

Gıda kontrol süreçlerinin büyük hassasiyetle gerçekleştirildiği mutfakta yemekler Türkiye'deki kamu kurumlarının baş aşçılarından oluşan ödüllü aşçıbaşılar tarafından hazırlanıyor.

Hacı adayları için günlük 30 bin kişilik yemek hazırlanıyor

Erbaş, kazanın başına geçti, pilava yardım etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke Mutfağı’nı ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Mutfakta çalışan görevlilerle sohbet eden, yemeklerin yapım aşamasından dağıtımına kadar geçen sürece ilişkin bilgi alan ve talimat veren Erbaş, kazanın başına geçerek hacı adayları için hazırlanan pilavın yapımına yardım etti.

Erbaş, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 65'i aşçı olmak üzere 200'den fazla personelin görev aldığı mutfakta hijyen kurallarına azami dikkat edilerek yemeklerin hazırlandığını belirtti.

Aşçılarımızı Türiye'den getiriyoruz

Başkanlık olarak hacı adaylarına en güzel şekilde hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Erbaş, "Özellikle hijyen açısından yemek hizmetlerini çok önemsiyoruz. Bizim mutfak kültürümüze uygun yemeklerimizi hacılarımıza sunuyoruz. Aşçılarımızı da Türkiye’den getiriyoruz. Bu mutfakta günlük 30 bin kişiye yemek hazırlıyoruz. Hac mevsiminin sonuna kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Hac Diyanet İşleri Başkanlığı
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