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Türkiye
TRT Haber 08.06.2024 13:17

Huzurun sesi Munzur Çayı'nda yankılandı

Tunceli Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Umut Çit, bir zamanlar terörle anılan Munzur'da kemanıyla bestesini çaldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir zamanlar adı terörle anılan Tunceli Munzur'da artık huzurun sesinin hakim olduğunu belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı’nın ortasında kemanıyla bestesini çaldığını kaydetti.

Huzurun sesi Munzur Çayı'nda yankılandı

"Cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor"

Paylaşımında o anlara ait videoya yer veren Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor." dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, kapalı yayla kalmadığını, çayların, derelerin tam da olması gerektiği gibi özgürce akmaya devam ettiğini belirterek, aziz milletin her şeyin en güzeline layık olduğunu vurguladı.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Tunceli
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