Uşak'ta akrabalar birbirine girdi: 5 yaralı

Aybey Mahallesi Birinci Yeni Cami Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ile akrabaları A.A, M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A. ile K.A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

1 kişi ağır yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A'nın gözaltına alındığı aktarıldı.