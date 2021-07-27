Bozlar köyünde Y.A.Ö'ye ait yonca tarlasında biçim işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, E.E'ye ait küçükbaş hayvan ağılına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

55 küçükbaş hayvan telef oldu

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 2500 paket saman, 15 ton arpa, ezme makinesi ve elektrikli patoz zarar gördü.