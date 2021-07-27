Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta ağıl yangını: 55 küçükbaş hayvan telef oldu
Uşak'ın Eşme ilçesinde tarlada başlayıp küçükbaş hayvan ağılına sıçrayan yangında 55 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bozlar köyünde Y.A.Ö'ye ait yonca tarlasında biçim işlemleri sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, E.E'ye ait küçükbaş hayvan ağılına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
55 küçükbaş hayvan telef oldu
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, 55 küçükbaş hayvan telef oldu, yaklaşık 2500 paket saman, 15 ton arpa, ezme makinesi ve elektrikli patoz zarar gördü.
Etiketler: Yangın
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