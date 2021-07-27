Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaybolan 75 yaşındaki kadın aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülen aramalarda henüz bir ize rastlanmadı.
Çepnibektaş Mahallesi'ndeki evinden 25 Temmuz'da ayrılan 75 yaşındaki Yadigar Özcan için yakınları kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma, AFAD, AKUT ve ANDA Derneği ekipleri arama çalışmalarına başladı.
Aramalara mahalle sakinleri de destek veriyor. Çalışmalar, iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor.
Etiketler: AFAD
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