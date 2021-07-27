İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Artvin’de yağış aralıklarla etkili olmaya başladı. Arhavi’de sokaklar su altında kaldı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Hüseyin Atmiş aktardı. pic.twitter.com/dr39aLE7ir — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021

Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.