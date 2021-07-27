Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Artvin'de sağanak: 2 mahalleyi su bastı
[Fotoğraf: AA ]
Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.
İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Artvin’de yağış aralıklarla etkili olmaya başladı. Arhavi’de sokaklar su altında kaldı. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Hüseyin Atmiş aktardı. pic.twitter.com/dr39aLE7ir— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 27, 2021
Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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