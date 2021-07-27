Kahramanmaraş'ta bir düğünde çıkan kavgada, havaya ateş açanlar otomobille bölgeden uzaklaştı.

Polis ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin ihtarına rağmen sürücü durmadı. Kırmızı ışığa yakalandı. 2 polis ve 2 bekçi sürücünün yanına gitti. Ancak araç hareket etti.

Polislerden biri ön otomobilin ön kaputuna tutundu. Polis memuru hareket halindeki aracın üzerinde kaldı.

Olayda 2 bekçi ve 2 polis yaralandı

Şüphelilerin arkadaşları olduğu iddia edilen 3 kişi ise güvenlik güçlerine saldırdı.

Olayda, 2 polis ile 2 bekçi yaralandı. Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 5 fişek, bir tabanca ve mermi ele geçirildi.