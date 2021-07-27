Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 16:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sürücüyü engellemeye çalışırken hareket halindeki aracın üstünde kaldı
Kahramanmaraş'ta sürücü polisin "dur" ihtarına uymadı. Takibi bırakmayan polis, kırımızı ışıkta duran otomobilin ön kaputuna tutundu. Ancak sürücü gaza basınca polis aracın üzerinde kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta bir düğünde çıkan kavgada, havaya ateş açanlar otomobille bölgeden uzaklaştı.
Polis ihbar üzerine harekete geçti. Ekiplerin ihtarına rağmen sürücü durmadı. Kırmızı ışığa yakalandı. 2 polis ve 2 bekçi sürücünün yanına gitti. Ancak araç hareket etti.
Polislerden biri ön otomobilin ön kaputuna tutundu. Polis memuru hareket halindeki aracın üzerinde kaldı.
Olayda 2 bekçi ve 2 polis yaralandı
Şüphelilerin arkadaşları olduğu iddia edilen 3 kişi ise güvenlik güçlerine saldırdı.
Olayda, 2 polis ile 2 bekçi yaralandı. Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 5 fişek, bir tabanca ve mermi ele geçirildi.
Etiketler: Kahramanmaraş
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