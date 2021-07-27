Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 Salı 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Devlet Hastanesi kavşağında, Murat P. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Murat P. ve Keziban P. ağır yaralandı.
Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Murat P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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