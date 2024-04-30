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Türkiye
AA 30.04.2024 00:57

Uşak'ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta bir iplik fabrikasında çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Uşak'ta 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sarayaltı Mahallesi'nde iplik üreten fabrikada çalışan işçilerden bazıları halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Fabrikada çalışan 33 işçiden 19'u hastanede tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan AFAD ekipleri olayın meydana geldiği fabrikada çalışma başlattı. İncelemelerde, fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kaynaklı kimyasal bir zehirlenme olabileceği belirlendi.

Uşak Valisi Turan Ergün, yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduklarını söyledi.

Fabrikanın çalışmasını durdurduğunu, son yapılan ölçümde herhangi bir gaz yüksekliğine rastlanmadığını belirten Ergün, AFAD ekiplerince ölçümlerin sabaha kadar devam edeceğini dile getirdi.

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