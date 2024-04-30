Sağlık Bakanı Koca'dan geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Hastanede geçen nisanda hasta kabulüne başlandığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Kocaeli Şehir Hastanesi birinci yılını tamamladı. Geçen yıl nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara."