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Türkiye
AA 30.04.2024 00:15

Sağlık Bakanı Koca'dan geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesinde 2 milyon hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan geçen yıl hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlattı.

Hastanede geçen nisanda hasta kabulüne başlandığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Kocaeli Şehir Hastanesi birinci yılını tamamladı. Geçen yıl nisan ayında hasta kabulüne başlayan hastanemiz, 1 yılda 750 bini randevulu, 800 bini ayakta muayene, 450 bini acil olmak üzere 2 milyon hastamıza sağlık hizmeti sundu. Hastanemizde 56 bin ameliyat gerçekleştirildi, 14 bin 650'si yoğun bakımlarda olmak üzere 64 bin 300 hastaya yatış yapılarak tedavi hizmeti sunuldu. 4 bin 46 hastaya anjiyografi, 331 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı. Sağlık için nice yıllara."

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