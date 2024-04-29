Erzurum'da yol şantiyesinde çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Erzurum-İspir kara yolu Ağaçkent mevkiindeki bir yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kent merkezindeki Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri de her iki hastanenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.