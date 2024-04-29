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Türkiye
AA 29.04.2024 23:56

Çankırı'da aranan 40 kişi yakalandı

Çankırı'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı.

Çankırı'da aranan 40 kişi yakalandı

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalanırken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucu 15 şahıs hakkında işlem başlatılırken, yapılan operasyon ve denetimlerde, 3 gram uyuşturucu madde, 29,65 gram esrar, 896 adet narkotik madde, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak, 24 fişek, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 regülatör, 88 bin bandrol ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan olaylara karışan 5 şahsa toplam 156 bin 708 lira idari işlem uygulanırken, 818 araç sürücüsüne 2 milyon 242 bin 338 lira para cezası yazıldı, 68 araç trafikten men edildi.

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