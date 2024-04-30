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Türkiye
TRT Haber 30.04.2024 00:09

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta üç kentte raylı sistemler ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta üç kentte raylı sistemler ücretsiz olacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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