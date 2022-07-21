Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda büyüyen yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 iş makinesi, Uşak Belediyesine bağlı 4 itfaiye aracı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı yangın söndürme araçları müdahale etti.

Yaklaşık 30 dekarlık otluk alanda etkili olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Havalimanına gelen Uşak Valisi Turan Ergün, yangın hakkında Havalimanı Müdürü İsmail Yıldız'dan bilgi aldı.