Üreticilere destek olmak amacıyla Niğde ve Nevşehir'den satın alınan patates ve soğanların bir bölümü Tuzla'ya getirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, çalışmaya ilişkin açıklamasında, patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Gevrek, bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılmasının planlandığını belirtti.

İhtiyaç sahibi her aileye 10 kilo soğan, 20 kilo patates ulaştırılacak

Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini aktaran Gevrek, Niğde ve Nevşehir'den gelen 10 tırdan 4'ünün İstanbul'a ulaştığı bilgisini verdi.

Gevrek, "İstanbul'a gelen tırlar Tuzla'da karşılanarak, Anadolu Yakası'nda Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi her aileye 10 kilo soğan, 20 kilo patates ulaştırılacak. Devletimizin, çiftçimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

