İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları, kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12 Nisan Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadesine yer verildi.