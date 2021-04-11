Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de yüz yüze eğitime “kar” engeli
Nevşehir'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.
İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları, kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12 Nisan Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadesine yer verildi.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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