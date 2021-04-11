Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 13:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde 134 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kastamonu, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 134 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar nedeniyle kent merkezinde 16, Azdavay'da 8, Bozkurt'ta 12, Küre'de 27, İnebolu'da 7, Şenpazar'da 2, Taşköprü'de 5 ve Tosya'da 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tokat'ta 25 köy yolu, Amasya'nın da yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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