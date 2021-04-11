Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 16, Azdavay'da 8, Bozkurt'ta 12, Küre'de 27, İnebolu'da 7, Şenpazar'da 2, Taşköprü'de 5 ve Tosya'da 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta 25 köy yolu, Amasya'nın da yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

