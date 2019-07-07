Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen 46 yaşındaki dalgıç Müjdat Turan, Kepez beldesinde akşam saatlerinde büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalış yaptı.

Turan, dalış yaptığı esnaada yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki bir vatoz ile karşılaştı.

Ünlü dalgıç, o anları Turan TRT’ye anlattı.

Kaynak: TRT Haber