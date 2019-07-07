Türkiye
Ünlü rekortmen dalgıç Turan vatoz balığı görüntüledi
07 Temmuz 2019 Pazar 17:46 - Son Güncelleme 07 Temmuz 2019 Pazar 19:54
Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, Çanakkale Boğazı'nda trofe avı için dalış yaptı. Dalış yaptığı sırada zehirli ve tehlikeli vatoz balığını görüntüledi. Turan, o anları TRT'ye anlattı.
Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen 46 yaşındaki dalgıç Müjdat Turan, Kepez beldesinde akşam saatlerinde büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalış yaptı.
Turan, dalış yaptığı esnaada yaklaşık 3 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığındaki bir vatoz ile karşılaştı.
Ünlü dalgıç, o anları Turan TRT’ye anlattı.
Kaynak: TRT Haber
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