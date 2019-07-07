İzmir'in Buca ilçesindeki Kavakdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 8 arazöz, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
İzmir'in Buca ilçesindeki Kavakdere mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 8 arazöz, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA