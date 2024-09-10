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Türkiye
AA 10.09.2024 15:47

Üniversitelerde yapay zeka destekli tarım projeleri yaygınlaşıyor

Üniversitelerde yapay zeka çalışmalarıyla tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımı azalıyor, çevre dostu tarım uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu kapsamda YÖK, tarımda 20'den fazla üniversitenin yapay zeka destekli proje yürüttüğünü açıkladı.

Üniversitelerde yapay zeka destekli tarım projeleri yaygınlaşıyor

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerin yapay zeka destekli projeleriyle tarım sektörüne güç kattığı belirtildi.

Yükseköğretim kurumlarında hayata geçirilen yapay zeka destekli çalışmaların tarım sektörünün gelişimine katkı sağladığı bildirilen açıklamada, üniversitelerde geliştirilen projelerle tarım ürünlerinde verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Yapay zeka kullanımıyla tarımsal üretimde kimyasal gübre kullanımının azaldığı, çevre dostu tarım uygulamaların ise yaygınlaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim kurumlarında yapay zekadan faydalanılarak birçok çalışma yürütülüyor. Özellikle tarım alanında geliştirilen projeler, yükseköğretimde yapay zekanın etkisini ve üniversitelerin tarım sektörüne katkısını gözler önüne seriyor. Üniversite bünyesinde hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin yer aldığı projelerle ürünlerde verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması ve sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi gibi birçok alanda tarım sektörüne katkı sunuluyor. Bu kapsamda hayata geçirilen birçok proje uluslararası düzeyde de değerlendiriliyor."

YÖK'ün internet adresinden 20'den fazla üniversitenin tarım alanındaki projelerine ulaşılabiliyor.

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Tarım Üretimi Yapay Zeka YÖK
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