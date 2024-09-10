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Türkiye
TRT Haber 10.09.2024 15:36

Türkiye'nin stratejik insan kaynakları planlaması çalışmaları hız kazandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, Türkiye'nin 15 bin doları aşkın kişi başı GSMH ile dünyada üst gelir grubu ülkeler arasına girmeye hazırlandığı bu dönemde, Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Türkiye'nin stratejik insan kaynakları planlaması çalışmaları hız kazandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ulaştığı yeni ekonomik büyüklüğe uygun, içinde yer alacağı gelişmiş ekonomilerle rekabet edebilecek ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek bir insan kaynağı planlaması gerekliliği doğrultusunda önemli bir projenin daha hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Yakın Zamanda Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YÖİKK) kapsamındaki düzenli toplantılara dahil edilen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında, piyasaların ihtiyaç duyduğu Mesleki Eğitimden İstihdama Geçiş (MEİS) ile ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğu kaydedildi.

İş gücü arzını oluşturan başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı gibi paydaşların yanında talep tarafında yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi çatı meslek örgütlerinin de olduğu yirmiyi aşkın paydaşla gelecek üç yıl boyunca uygulanacak bir eylem planı hazırlandığı bildirildi.

Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması'nın çalışmalarının, MEİS Eylem Planı çerçevesinde birinci öncelikli politika olarak yer aldığı belirtilen açıklamada, yüksek katma değerli sektörlere yönelinmesinin, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde ilk kez dahil olacağı üst gelir grubundaki ekonomilerle uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin desteklenmesinin ve yatırım, üretim, ihracat, istihdam hedeflerinin gerçekleştirilmesinin, ülkenin Yeni Yüzyılın Yetenek Üssü olmasına aracılık edeceği vurgulandı.

"Avrupa Birliği ortalamasını yakaladığımızı söyleyebiliriz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, ikiz dönüşüm ve yapay zekanın zorunlu kıldığı iş gücü piyasasındaki değişime uyum sağlamanın, bugünün ekonomileri açısından kaçınılmaz bir olgu olduğunu dile getirdi.

Atay, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde gerekli beceri ve yetkinliklerle donatılmış nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik geliştirdiğimiz kapsayıcı, şeffaf ve veriye dayalı karar süreçlerini destekleyen projeler ile çıktıları ölçülebilir olumlu sonuçlar aldık. Örneğin, TÜİK verilerine göre 2019'da yüzde 28,5 olan 20-24 yaş grubu işsizliği 2023 yılı sonunda yüzde 18,2'ye düşmüştür. Bu zaman diliminde 10,3 puanlık iyileşmenin olduğunu görmekteyiz. Analiz sonuçlarına göre bu iyileşmenin 6,1'lik kısmını, geliştirdiğimiz objektif araçların sağladığı bulgusuna ulaşıyoruz. Bu iyileşme ile genel işsizliğin azalmasına 0,61 puan katkı ürettiğimiz görülmektedir. Ulaştığımız bu sonuçlarla Fransa, İtalya, İspanya gibi Akdeniz Havzası'ndaki ülkelerden genç istihdamında daha iyi duruma geldiğimizi, Avrupa Birliği ortalamasını ise yakaladığımızı söyleyebiliriz."

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