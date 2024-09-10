Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Bedirhan Kaya ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı. İki gencin babaları Hüseyin Kaya ile Şehmus Kuş, bu konuda Kaymakam Mehmet Soylu'dan destek istedi.

Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen gençler, üniforma giyip temsili askerlik yaptı.

Yemin törenine Kaymakam Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile askeri personel ve aileler katıldı.