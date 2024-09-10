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Türkiye
AA 10.09.2024 14:23

Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde down sendromlu iki gencin asker olma hayali gerçeğe dönüştü.

Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu
[Fotograf: AA]

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki down sendromlu Bedirhan Kaya ile Serinevler Mahallesi’nde ikamet eden 22 yaşındaki Mehmet Kuş, asker olma hayalini ailesiyle paylaştı. İki gencin babaları Hüseyin Kaya ile Şehmus Kuş, bu konuda Kaymakam Mehmet Soylu'dan destek istedi.

Gaziantep'te down sendromlu 2 gencin askerlik hayali gerçek oldu

Aileleri tarafından düzenlenen kına merasiminin ardından evlerinden alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen gençler, üniforma giyip temsili askerlik yaptı.

Yemin törenine Kaymakam Soylu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ile askeri personel ve aileler katıldı.

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