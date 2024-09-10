Köpeğin kovaladığı çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda yatan sokak köpeklerini gören çocuk, yola çıkıp yanlarından geçmek istedi. Temkinli bir şekilde yürüyen çocuğu gören köpeklerden biri, yerinden kalkarak çocuğa saldırdı.

Köpekten kaçan çocuk, can havliyle yola doğru kaçtı. Sürücüler son anda durabildi.Yola fırlayarak yere düşen çocuk, seyir halindeki aracın altında kalmaktan, sürücünün refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Çocuğu fark eden sürücü, manevra yapıp hem çocuğun ezilmesinin önüne geçti, hem de köpeğin üzerine gidip çocuktan uzaklaştırdı.

"Çocuklar korku içinde sokağa çıkıyor"

Küçük çocuğun kaçarak uzaklaştığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sokağa çıkmaya korktuklarını söyleyen çocuklar, yetkililerden yardım isterken vatandaşlar da sokak köpeklerinin büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtti. Sokaktan geçmeye korktuğunu söyleyen Şura Çelik isimli çocuk, "Sokaktan her geçtiğimizde kopekler bize saldırıyor. Ondan dolayı çok korkuyoruz” dedi. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen köpeklerin kendilerine saldırdığını söyleyen Enes Kaya, korktuklarını dile getirdi.