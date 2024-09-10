Büyükçekmece'de yıkımına başlanan riskli binanın betonundan deniz kabukları çıktı

Ulus Mahallesi’nde 12 bağımsız bölümden oluşan 5 katlı riskli yapının yıkım çalışmalarını, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de takip etti. İş makinesiyle yıkılan binanın kolon ve kirişlerinin çok ince olduğu, tırtıklı olmayan yapıda demirler ve betonunda deniz kumu kullanıldığı belirlendi.

Betonunda deniz kumu ve kabukları çıktı

Belediye Başkanı Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümde Tepecik bölgesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Binaların ne zaman yapıldığının bilinmediğini, belde belediyesi zamanında kaçak olarak yapıldığını dile getiren Akgün, "Demirleri görüyor musunuz? O demirlerin 3 kat kalınlığında olması lazım. Bu binada eğer şu anda 10 ton demir varsa yeni teknolojide bu binada 30 ton demir olacak. Ama görüyoruz ki yıkılan binalarda donatı vasfı son derece düşük ve teknik kurallardan uzak. 7,5 depremi falan beklemeye gerek yok. Eğer 5,5 büyüklüğünde bir deprem olursa hem burası Tepecik merkez hem de Kumburgaz sahilleri yerle bir olur" dedi. Yıkımı gerçekleştirilen binada incelemeler yapan Akgün, beton ve demirlerdeki teknik eksiklikleri gazetecilere gösterdi.