3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı ve güneybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısında (Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır, Ağrı'nın güneyi) kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Çanakkale ve Edirne için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.