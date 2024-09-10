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Türkiye
AA 10.09.2024 12:53

3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Marmara'nın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 3 il için "sarı" uyarıda bulunuldu.

3 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı ve güneybatı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın batısında (Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı) ile Doğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır, Ağrı'nın güneyi) kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Çanakkale ve Edirne için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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