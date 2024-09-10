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Türkiye
DHA 10.09.2024 12:54

Samsun’da su kuyusu kazan 2 işçi toprak altında kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Samsun’da su kuyusu kazan 2 işçi toprak altında kaldı

Bafra ilçesi Evrenuşağı Mahallesi’nde su kuyusu açılırken göçük meydana geldi. Kuyuda çalışan işçilerden Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın, yaklaşık 10 metre derinlikte oluşan göçükte toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyunun bulunduğu alanın fındık bahçesi olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin araçları araziye ulaşmakta zorluk yaşadı.

Samsun’da su kuyusu kazan 2 işçi toprak altında kaldı

Güçlükle gidilen bölgede ekipler işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

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