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Türkiye
AA 10.09.2024 13:25

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

Antalya'da 42 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 98 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, uyuşturucu madde alıcı ve satıcılarının irtibatını kesmek, gençlerin uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişimini engellemek amacıyla tespit edilen riskli bölgeler ile uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Teknik takip yapıldı, adresler tespit edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde belirlenen 42 adrese yönelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Timleri olmak üzere narkotik madde arama köpeği ile birlikte helikopter destekli eş zamanlı çalışma düzenlendi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 98 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda 56 kilogram uyuşturucu madde ile çok sayıda hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti ile ilgisi bulunan 98 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.  

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