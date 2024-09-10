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Türkiye
AA 10.09.2024 14:11

Otomobil bagajından 8 düzensiz göçmen çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir otomobilde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

Otomobil bagajından 8 düzensiz göçmen çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kiraladığı otomobille batı illerine düzensiz göçmenleri götürmeye çalışan şüpheli, Adilcevaz-Malazgirt kara yolunda durduruldu. Yapılan aramada otomobilin bagajında ve arka koltuğunda Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Bitlis Düzensiz Göçmenler
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