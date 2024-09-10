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Türkiye
AA 10.09.2024 14:51

Kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kuyu açarken toprak altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Evrenuşağı Mahallesi Çınarlık mevkiinde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Kuyu açmak amacıyla çalışan Sabri Bayraktar ile Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.

"AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, göçüğün bir kuyu kazısında yaşandığını anımsattı.

İlk bilgilere göre 2 kişinin kuyu kazdığının 1 kişinin de dışarıda beklediğinin anlaşıldığını belirten Doğan, "Göçük oluşunca haber veriyorlar. AFAD, belediye, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlı bir çalışma yürüttü. İş makinelerinin çalışması sonucu, kısa süre önce söz konusu vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

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