Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Damla Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Hatay'ın Hassa ilçesine giden gönüllü üniversite öğrencileri, köy okulundaki çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Hassa ilçe merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağı eteklerindeki Güvenç İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların yüzlerini boyayan gençler, onlara balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıttı. Palyaço gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, çocuklar ve gönüllü gençler birlikte oyunlar oynayıp, şarkılar eşliğinde halay çekti.

Proje gönüllülerinden Hakan Andı, yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki vatandaşların yardımlarını öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Çocukları mutlu ederek onların gönüllerine dokunmak istediklerini belirten Andı, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Damla Projesi' kapsamında 81 ilde, sadece köy okullarına değil, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Çalışmamız projeden de öte tamamen gönüllüğe dayalı bir uygulama. Burada da gönüllere dokuna bildiysek, yüzlerdeki tebessümlere ortak olabildiysek ne mutlu bize."

Gönüllülerden Hatice Sağınak da amaçlarının gittikleri okullarda birliktelik duygusunu çocuklara aşılamak olduğunu belirtti.

Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün de etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA