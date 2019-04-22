Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
22 Nisan 2019 Pazartesi 14:18 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Erhan Çiyapul, Şevket Çetin, Yener Kırıkcı ve Murat Şahin'in ailelerine telgraf göndererek, taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
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