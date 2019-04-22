Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız

"Kızılay her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor"

"Kızılay her gün yaklaşık 9 bin ünite kan topluyor"

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