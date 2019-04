Türkiye

Kağıthane'de boşaltılan bina çöktü

22 Nisan 2019 Pazartesi 14:15 - Son Güncelleme 22 Nisan 2019 Pazartesi 14:55

Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından tahliye edilen 4 katlı bina çöktü. Binanın çöküş anı an be an kameralara yansıdı.

Çağlayan Mahallesi Akıcı Sokak'ta bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle istinat duvarının üst sokağındaki binalar tahliye edildi. Boşaltılan binalardan biri toprak kayması sonucu çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme anı kameralara yansıdı. Kaynak: İHA, AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.