Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs ile mücadelede canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarının taleplerine öncelik verileceğini söyledi.

Bakan Albayrak bu kapsamda üniversite hastanelerinde çalışan persanele de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapılacağını açıkladı. Bakan Albayrak, bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlanacağını kaydetti.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede "kahraman" sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.



Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020

Bakan Albayrak, dün de Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını ve bu kapsamda 4,5 milyar lira ek kaynak ayrıldığını kaydetmişti.

Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.



Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağızhttps://t.co/XzyBZRVNAM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020