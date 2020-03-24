EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 206 kilogram esrar, 3 kilogram eroin, 69 kilogram skunk, 17 kilogram metamfetamin, 7 kilogram bonzai ve 97 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 60 bin 35 liraya el konuldu.