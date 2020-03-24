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AŞTİ'de şehirler arası otobüs çıkış ücretleri yarıya düşürüldü
Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası otobüs çıkış ücretleri yarısı oranında düşürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımıza destek olmak amacıyla, İçişleri Bakanlığının şehirler arası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelge yürürlükte olduğu sürece, AŞTİ'de şehirler arası otobüs çıkış ücretleri de yarısı oranında düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.
Etiketler: AŞTİSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:33
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