Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da 1 milyon kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kaçak maske üreticilerine yönelik operasyonda sağlıksız koşullarda üretilmiş 1 milyon maske ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığından izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı.
Baskında 1 milyon maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.
Etiketler: sağlıksız maske kaçak maske üretimi İstanbulSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:34
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