Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'ne Hint keneviri ektiler
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde kenevir tarlası belirlendi. 2 kişinin takip sonucu yakalandığı operasyonda, 278 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Diyarbakır'da 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' projesi kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne giren şüphelileri Hint keneviri ektikleri tarlada yakalayarak gözaltına aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yerinden sökülen 278 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 10 kilo esrar imha edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Diyarbakır Hint Keneviri UNESCO
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