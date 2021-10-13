Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan 3 otomobilden 149 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan 3 otomobilde 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 otomobili durdurdu.
Otomobillerde arama yapan ekipler, farklı yerlere gizlenmiş 114 kilo 500 gram esrar ile 68 parça halinde 35 kilogram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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