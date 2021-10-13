Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve biyokimya uzmanı Haydar Gelgi çiftinin 3 çocuğundan Rumeysa Gelgi´nin, doğuştan "Weaver Sendromu" olması nedeniyle boyu hızla uzadı.

2012'de 15 yaşındayken boyu 2 metreyi geçen Gelgi'nin ailesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu.

Mart 2014'te Rumeysa Gelgi'nin boyu 2 metre 13.5 santimetre olarak ölçülüp dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı olarak tescilledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Rumeysa Gelgi, geçen Mayıs ayında ise yapılan ölçümler sonucunda 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Gelgi, tescil belgesini Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Sorumlusu Şeyda Subaşı’nın elinden aldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap"

Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyleyerek şöyle konuştu:

’’Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap."

Gelgi, boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini, yüzmenin ise rahatlamasına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Gelgi, sosyal medya hesabından da ‘Bu gezegende yaşayan en uzun boylu kadın ve iki kez dünya rekortmeni olarak bulunuyorum’’ diyerek paylaşımda bulundu.