Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze'ye bağlı Tavşanlı Mahallesi’nde iflas etmiş fabrikanın binasında, kripto para üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından jandarma ekipleri, baskın düzenledi.

[Fotoğraf: DHA]

Mühürlü fabrikanın duvarını kırarak, içeri giren ekipler, kaçak elektrik hattı çekilip, oluşturulmuş trafo ile 9 milyon 750 bin lira değerinde 650 kripto para üretim cihazı ele geçirdi.

S.C. hakkında ‘parada sahtecilik', 'mühür bozma' ve 'elektrik enerjisi hırsızlığı’ suçlarından işlem başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]