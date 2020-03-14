Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Umreden dönen bir kişide koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Koca, "Son bir hafta içinde umreden dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi:
"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."
UMREDEN YENİ DÖNDÜYSENİZ 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi MAALESEF POZİTİF çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020
Etiketler: umre son dakika sağlık bakanı koca koronavirüsSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 00:22
Sıradaki Haber
Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz