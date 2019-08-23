Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre programına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar doğrultusunda ücret yatırarak il ve ilçe müftülüklerine kayıt yaptıracak.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bir kampanya yaptıklarını belirterek, "Bir kampanya yaptık. Suudi Arabistan'ın şartlarında çok kullanılmayan dönemi biz fırsata çevirerek vatandaşlarımızı umreye göndermek için azami derecede fiyat indiriminde bulunduk." dedi.

Kampanyanın çok uygun fiyatlarla başladığını belirten Bircan, "En düşük fiyat yaklaşık 2 bin 500 riyalden başlıyor. 8 bin kişilik bir kontenjanımız var. Kontenjanımız çok sınırlı olduğu için vatandaşlarımıza erken kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kafile 15 Eylül'de yola çıkacak

Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla umre için kutsal topraklara gidecek ilk kafile, 15 Eylül'de yola çıkacak.

Kaynak: AA