İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katındaki bir dairede gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Avcılar İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı evin pencerelerinden yükselen alevler mahallede paniğe neden oldu.

Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

Dairedeki öğrenciler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazı öğrenciler ise dumandan etkilendi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının kontrol alına alınması sonrası ekipler bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Bu sırada dumandan etkilenen öğrenciler ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: DHA