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Türkiye
AA 25.12.2024 05:59

Ümraniye'de bir binada patlama

Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlamada 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de bir binada patlama

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de bir binada patlama

Bina sakinleri tahliye edilirken, olay sırasında yaralanan 1 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle binada geniş çaplı hasar meydana geldi.

Doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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